Цены на столовую свеклу продолжили расти

Рост цен на столовую свеклу на украинском рынке продолжается и на этой неделе, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. В Украине стремительно сокращается предложение корнеплодов удовлетворительного качества.

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На фоне ситуации производители свеклы начали активно повышать отпускные цены на свою продукцию. На сегодня столовая свекла поступает в продажу по 22 – 32 гривны за килограмм (53 – 77 цента за килограмм), что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Купить большую партию свеклы на украинском рынке становится все сложнее. Уже сейчас сети супермаркетов и оптовые компании сообщают о дефиците этой продукции, перекрыть который не так просто.

Важно! Аналитики добавляют, что на сегодняшний день цены на свеклу в Украине уже в среднем в 2,5 раза выше, чем в конце апреля прошлого года. Более того, большинство игроков рынка сходятся во мнении, что повышательная ценовая динамика будет и в дальнейшем преобладать в этом сегменте.