Помідори в Україні стрімко дешевшають: що цьому сприяє

Вартість помідорів минулого тижня продовжила знижуватись. Падіння цін підтримують ті ж чинники, що і минулого тижня.

На українському ринку продовжують дешевшати томати

В Україні цього тижня в чергове знизилася ціна на імпортні помідори, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Так, за словами аналітиків, темпи збуту турецьких томатів значно знизилися, а пропозиція, навпаки, зросла.

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В умовах, що склалися, продавці прийняли рішення й надалі знижувати відпускні ціни на наявні обсяги томатів, ніж запобігти накопиченню нереалізованої продукції складах гуртових компаній.

За даними щоденного моніторингу проєкту, сьогодні тепличний томат виробництва Туреччина надходить у продаж по 65 – 85 гривень за кілограм (1,57 – 2,06 долара за кілограм), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше. За словами учасників ринку, знижувальний тренд у сегменті тепличних томатів провокує збільшення пропозиції імпортної продукції, тоді як темпи збуту суттєво уповільнились.

Зверніть увагу! В результаті, на сьогодні імпортні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 19% дешевше, ніж на початку квітня 2024 року. При цьому більшість операторів ринку схильні вважати, що знижувальний ціновий тренд у даному сегменті переважатиме на ринку і наступного тижня.