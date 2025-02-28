Ціни на цибулю найменші за 4 роки: яка причина здешевшання

Цього тижня низка українських фермерів почали масово розпродувати наявні обсяги цибулі. Вартість овоча при цьому почала рекордно падати на ринках та у магазинах.

Чому так сильно здешевшала цибуля

Експерти зазначають, що приводом для розпродажу продукції стало стрімке погіршення її якості в місцевих сховищах, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Істотне збільшення вільних обсягів над ринком призвело до досить різкого зниження ціни цей овоч.

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Так, лише з початку цього тижня ціни на цибулю в Україні знизилися в середньому на 12%. Сьогодні українські фермери ведуть продаж даної продукції по 7 – 13 гривень за кілограм (17 – 31 цент за кілограм), залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції.

Зниження цін виробники також пояснюють різким погіршенням якості продукції. Багато хто закладав у сховища вологу цибулю, яка в умовах теплої зими почала швидко проростати. Стимулювання збуту некондиційної продукції навіть шляхом зниження цін зараз не дає бажаних результатів.

Зверніть увагу! Ціни на гуртові партії цибулі середньої та низької якості вже озвучуються в діапазоні 4 – 6 гривень за кілограм, але активність покупців у цьому сегменті дуже низька.

Які ціни на цибулю у магазинах

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на цибулю у популярних магазинах

Auchan 12,10 гривні;

12,10 гривні; Metro 14,90 гривні;

14,90 гривні; Novus 12,39 гривні;

12,39 гривні; Megamarket 21,00 гривні;

21,00 гривні; АТБ 13,79 гривні;

13,79 гривні; Сільпо 13,20 гривні.

Важливо! Експерти зазначають, що на цю мить ціни на цибулю в Україні в середньому вже на 12% нижчі, ніж наприкінці лютого 2024 року. Ба більше, за підсумками поточного тижня ціни на внутрішньому ринку в цьому сегменті можуть досягти мінімального значення як мінімум за останні 4 роки. Крім того, великі гравці ринку в цих умовах зайняли вичікувальну позицію, намагаючись притримувати продукцію вищої якості для реалізації у весняні місяці поточного року.