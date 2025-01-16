Які тенденції щодо цін на яблука в Україні та що на це впливає

Наразі в Україні спостерігається поступове зниження цін на яблука. Однак, експерти говорять, що у разі сильних морозів ціни знову можуть почати рости.

Як будуть змінюватись на яблука

Наразі в Україні спостерігається деяке падіння цін на яблука, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН. У середньому вартість цих фруктів у супермаркетах цього тижня почала трохи знижуватися.

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Скоріш за все, ціни пішли вниз унаслідок зменшення попиту після новорічних свят. Зараз вартість яблук у середньому коливається від 27 до 30 гривень за кілограм. Ще кілька тижнів тому середні ціни на яблука становили 33 – 34 гривні за кілограм,

– говорить аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка.

Він стверджує, що упродовж наступних трьох-чотирьох місяців вартість цих фруктів не буде суттєво знижуватися, якщо не відбудеться серйозного збільшення об'єму поставок з-за кордону, хоча на сьогодні потреба в імпорті низька, оскільки вітчизняних яблук вдосталь.

Якщо в Україні будуть сильні морози, то ціни на фрукти можуть зрости, оскільки виробникам доведеться покривати збільшення витрат на їхнє зберігання. В такому разі, якщо морози протримаються один-два-три тижні, то можуть виникнути перебої з електропостачанням, виробникам доведеться залучати додаткові джерела енергії й витрачати додаткові кошти, що може призвести до здорожчання яблук. Вартість фруктів може зрости на 5 – 10%,

– зазначає експерт.

Зерніть увагу! Водночас він указує, що зниження вартості фруктів українці можуть побачити ближче до весни-літа, коли об'єми імпорту зростуть. Навесні, за його словами, ціни на яблука можуть знаходитися у ціновому діапазоні 25 – 30 гривень за кілограм.