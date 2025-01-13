Ціни на яблука в Україні сильно зросли

Насамперед зростання цін на ці фрукти ключові гравці ринку пов'язують із помітною активізацією торгівельно-закупівельної діяльності в даному сегменті, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit.

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Самі виробники стверджують, що якщо тижнем раніше попит на місцеве яблуко був відносно невисоким, то вже сьогодні підвищену зацікавленість у закупівлі цієї продукції виявляють покупці практично всіх категорій.

Так, на сьогоднішній день якісне яблуко з українських господарств надходить у продаж у діапазоні 25 – 32 гривні за кілограм (0,59 – 0,76 долара за кілограм), залежно від сорту, якості та обсягів пропонованих партій фруктів, що в середньому на 13 % дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зверніть увагу! Пропозиція яблука високої якості на ринку України досить обмежена, що також сприяє зростанню цін на ці фрукти. Багато садівників на цей момент пропонують до продажу в основному продукцію, якість якої почала погіршуватися внаслідок тривалого зберігання. Водночас якісне яблуко традиційно вирушає на експорт, а деякі садівники планують продавати його не раніше за початок весни.