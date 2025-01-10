Тепличні огірки вчергове дорожчають

Ріст цін на тепличні огірки на ринку України відбувався і цього тижня, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Ситуації, що склалася, на думку аналітиків, сприяло відразу кілька основних факторів.

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Попит на тепличні овочі залишався стабільно високим, коли пропозиція даної продукції на ринку, як і раніше, була обмеженою. Водночас у нових закупівлях були зацікавлені як роздрібні мережі, так і великі гуртові компанії.

Зверніть увагу! В результаті, на сьогодні тепличні огірки надходять у продаж по 100 – 140 гривень за кілограм (2,37 – 3,31 долара за кілограм), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Водночас на ринок стабільно завозили цю продукцію із зовнішнього ринку, переважно з Туреччини. Однак, попри стабільні поставки, наявної пропозиції даної продукції на ринку було недостатньо, щоб покрити запити покупців, що сформувалися. В умовах, що склалися, продавці активно підвищували відпускні ціни як на продукцію з місцевих комбінатів, так і на імпортну продукцію. Учасники ринку повідомляли про те, що вибірки у місцевих комбінатах були нечисленними та непостійними, що пояснювалося сезонним фактором.

Наразі тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому на 20% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Перші партії огірків нового обороту українські тепличні комбінати планують поставити на ринок раніше середини лютого.