Які причини росту цін на моркву

Підвищення цін на цю продукцію експерти пояснюють тим, що у багатьох місцевих виробників вичерпалися запаси якісних коренеплодів, передає 24 Канал із посиланням на East Fruit. Їх урожай у 2024 році суттєво постраждав через несприятливі погодні умови.

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На цей час ціновий діапазон на моркву вже озвучується в межах 25 – 32 гривень на кілограм (0,59 – 0,76 долара за кілограм), залежно від якості та обсягів пропонованих партій овочів, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Чергове підвищення цін у цьому сегменті учасники ринку пояснюють стабільним попитом на якісну моркву. При цьому пропозиція цих коренеплодів на українському ринку цього тижня помітно скоротилася. Багато виробників уже заявили про завершення сезону реалізації наявних запасів продукції.

Зверніть увагу! Частина фермерських господарств пропонує до продажу залишкові партії або зовсім утримуються від продажів, сподіваючись реалізувати овочі ближче до весни за вищими цінами.

На сьогодні ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,3 раза вища, ніж на початку січня 2024 року. Такий ціновий рівень галузеві експерти пояснюють скороченням урожаю цієї продукції цього сезону через погодні аномалії в літній період.