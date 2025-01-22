Вартість яєць впала після дослідження ринку Антимонопольним комітетом

За останні два місяці яйця подорожчали до історичного рекорду, а наразі ж стрімко подешевшали, тримаючи одну з найнижчих цін на континенті. Яйця почали скидати ціну після того, як 28 листопада 2024 року в АМКУ оголосили про початок розслідування фактів, що вказували на ознаки картельної змови серед яєчних компаній.

Чом яйця різко здешевшали

Жоден з виробників досі не коментував і досі не коментує ситуацію, і це не дивно – адже товар подорожчав за кілька тижнів удвічі, повідомляє 24 Канал із посиланням на LIGA.net. Нефасовані яйця калібру С1 у жовтні продавали по 38 гривень за десяток, у листопаді по 75 гривень, а в середині грудня по 80 – 82 гривні.

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Цінові колізії з яйцями пояснив Сергій Карпенко, виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України". Аргументи "Союзу птахівників України" за подорожчання яєць у листопаді-грудні 2024 року наступні:

Скорочення світлового дня . Воно відчутно впливає з кінця жовтня, через це в домашніх господарствах (а це 50% ринку загалом за рік) кури зменшують продуктивність. Начебто власники домашньої птиці не бажають включати для неї освітлення. Тому на допомогу споживачам приходять промислові компанії, які витрачаються на електрику для несучок.

. Воно відчутно впливає з кінця жовтня, через це в домашніх господарствах (а це 50% ринку загалом за рік) кури зменшують продуктивність. Начебто власники домашньої птиці не бажають включати для неї освітлення. Тому на допомогу споживачам приходять промислові компанії, які витрачаються на електрику для несучок. Подорожчання електрики : "Майже вдвічі зросла вартість електроенергії для промислових споживачів", – казав Сергій Карпенко в листопаді. Уточнення: наприкінці листопада тривалість світлового дня становить близько 8,5 годин.

: "Майже вдвічі зросла вартість електроенергії для промислових споживачів", – казав Сергій Карпенко в листопаді. Уточнення: наприкінці листопада тривалість світлового дня становить близько 8,5 годин. Подорожчали також комбікорми та всі їх складники (зернові, шроти, премікси), ветеринарні препарати, запчастини, пакувальні матеріали, які купують переважно за кордоном за валюту.

Збільшились і зарплати, логістичні витрати та додаткові витрати на альтернативні джерела енергозабезпечення,

– говорить Сергій Карпенко.

Відразу після 25 грудня ціни на яйця почали поступово знижуватись. На цей час всі промислові виробники яєць отримали від АМКУ запити на подання інформації про собівартість продукції. До того ж подібні запити отримали також виробники комбікормів. Стало зрозумілим, що коло звужується.

Чому ціни впали після Нового року

Вже на початку січня вартість яєць за десяток впала нижче 30 гривень, приблизно у 2,5 раза. Однак світловий день у цей час такий же, як у листопаді. Аргументи "Союзу птахівників України" щодо здешевшання такі:

через зростання конкуренції;

через скорочення споживання на 15-20%, яке відбулось після зростання цін.

Крім того, у виданні йдеться, що ціни на яйця у найвищій точці зрівнялися з цінами у Росії, що не сподобалось Офісу Президента. Після цього своє розслідування почав АМКУ.

У разі, якщо АМКУ ухвалить рішення, яким визнає порушення з ознаками зловживання монопольним становищем або антиконкурентні узгоджені дії декількох учасників ринку, можливе застосування штрафу. Його розмір – до 10% від суми продажів за попередній рік,

– каже адвокат ЮК "Ілляшев та партнери" Олександр Фефелов.

Важливо! У виданні зазначили, що у більшості випадків АМКУ просто обмежується винесенням порушникам рекомендацій, без застосування штрафів.