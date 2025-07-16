Скільки коштує 1 гектар паю в Україні у липні 2025 року

В Україні дещо знизилась середня вартість землі, хоча загалом прослідковується зростання з 1 липня 2021 року. Саме тоді, 4 роки тому в Україні відкрився ринок землі.

Яка вартість паю у липні 2025 року?

Протягом 2024 року ціни на землю сільськогосподарського призначення постійно зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Навесні зростання цін на землю відновилося після зимового падіння, сягнувши у квітні та травні високих значень, однак у липні ціни знову дещо впали.

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Наразі у середньому по Україні земля коштує 60 713 гривень. У травні 2025 року середня вартість гектара землі в Україні становила 61 315 гривень. Земля продовжує залишатись дорогою. На початку року середня ціна на землю складала 54 642 гривні.

Міністр аграрної політики та продовольства робить ставку, що наступними роками вартість землі може зрости приблизно на 20%, адже з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні вже подорожчала з 39 тисяч гривень за гектар,

– зазначав у коментарі 24 Каналу адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Де в Україні найдорожча земля?

У липні найвища середня ціна на землю в Івано-Франківській області (172 872 гривні за гектар). На другому місці Львівська область (133 134 гривень за гектар). Третє за вартістю землі Закарпаття з ціною 131 580 гривень за гектар.

Зверніть увагу! Найдешевша земля наразі у Запорізькій області – 31 869 гривень за гектар. Трохи дорожче гектар землі коштує у Миколаївській (35 682 гривні) та Харківській (40 230 гривень) областях.