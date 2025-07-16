Какова стоимость пая в июле 2025 года?

В течение 2024 года цены на землю сельскохозяйственного назначения постоянно росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Весной рост цен на землю возобновился после зимнего падения, достигнув в апреле и мае высоких значений, однако в июле цены снова несколько упали.

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Сейчас в среднем по Украине земля стоит 60 713 гривен. В мае 2025 года средняя стоимость гектара земли в Украине составляла 61 315 гривен. Земля продолжает оставаться дорогой. В начале года средняя цена на землю составляла 54 642 гривны.

Министр аграрной политики и продовольствия делает ставку, что в последующие годы стоимость земли может вырасти примерно на 20%, ведь с момента открытия рынка земли 2021 года земля в Украине уже подорожала с 39 тысяч гривен за гектар,

– отмечал в комментарии 24 Каналу адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Где в Украине самая дорогая земля?

В июле самая высокая средняя цена на землю в Ивано-Франковской области (172 872 гривны за гектар). На втором месте Львовская область (133 134 гривен за гектар). Третье по стоимости земли Закарпатье с ценой 131 580 гривен за гектар.

Обратите внимание! Самая дешевая земля сейчас в Запорожской области – 31 869 гривен за гектар. Немного дороже гектар земли стоит в Николаевской (35 682 гривны) и Харьковской (40 230 гривен) областях.