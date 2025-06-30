В Україні продовжує падати вартість черешні: що впливає на ціни

В Україні продовжують знижуватись ціни за кілограм черешні як на ринках, так і у магазинах. На ціну впливає багато чинників, серед яких і погодні умови.

Чому в Україні стрімко падає ціна на черешню

В Україні продовжує дешевшати черешня, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Знижувати ціни в даному сегменті виробники змушені через стрімке погіршення якісних характеристик даних кісточкових через погодні умови.

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Якщо ще минулого тижня середні гуртові ціни на черешню в Україні не опускалися нижче за 140 – 200 гривень за кілограм (3,37 – 4,81 долара за кілограм), то вже цього тижня вони почали стрімко знижуватися у південних та центральних регіонах країни.

Зверніть увагу! На цю мить виробники черешні вже пропонують до продажу ці фрукти за ціною 115 – 160 гривень за кілограм (2,77 – 3,85 долара за кілограм), що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше.

При цьому більшість операторів ринку відзначають досить великий відсоток некондиційної продукції цього сезону. Рясні опади помітно знизили якісні характеристики черешні, термін реалізації такої ягоди досить обмежений. У ситуації, що склалася, більшість виробників прийняли рішення знизити відпускні ціни на дані фрукти, щоб прискорити темпи збуту в даному сегменті.

Важливо! Експерти зазначають, що нині ціни на черешню в Україні все ж таки в середньому на 95% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому ключові гравці ринку не відкидають подальшого здешевлення в даному сегменті вже з наступного тижня. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція черешні на ринку продовжує зростати, а ось якість пропонованої ягоди залишає бажати кращого.