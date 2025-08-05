Вже 6 серпня в Україні православні християни відзначають свято Яблучного Спаса. Зазвичай на це свято вартість фруктів та овочів знижується на українському ринку.

Скільки коштують фрукти напередодні Яблучного Спасу?

Вже завтра, 6 серпня українці святкуватимуть Преображення, яке ще називають Яблучним Спасом, передає 24 Канал. До цього свята зазвичай як готують свіжі фрукти, так і печуть пироги з яблуками, грушами та іншими фруктами.

Читайте також Попереду новий оборот: чому огірки продовжують дорожчати в Україні

Найпопулярніший фрукт цього свята, яблуко ранніх сортів, здешевшало минулого тижня завдяки зростанню пропозиції. Відпускні ціни на нього на ринку складають 55 – 65 гривень за кілограм. З тієї ж причини почав дешевшати виноград (з 175 – 250 до 160 – 220 гривень за кілограм).

Ціни на ягоди та фрукти, за даними аналітиків EastFruit, змінилися різноспрямовано. Суниця садова подешевшала (140 – 220 гривень за кілограм), а малина подорожчала (з 130 – 180 до 170 – 220 гривень за кілограм). Діапазон цін на ожину звузився (180 – 230 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Збір лохини досяг піка, що змушує продавців і далі знижувати відпускні ціни (з 150 – 230 до 100 – 160 гривень за кілограм). Чорна смородина почала продаватися дорожче, а порічка продовжує дешевшати. Кісточкові фрукти за винятком вишні подешевшали. Почала дорожчати диня (з 25 – 35 до 26 – 40 гривень за кілограм). У сегменті імпортної продукції знизилася вартість банана та звузився діапазон цін на апельсин.