В Україні активно дорожчає фуражний ячмінь

Минулого тижня в Україні зберігалася тенденція щодо здорожчання фуражного ячменю. Ситуація є стандартною для цієї пори року, однак здорожчання відбувається дещо швидшими темпами, ніж зазвичай.

Чому ячмінь наразі дорожчає

Минулого тижня в Україні зберігалося активне підвищення цін на фуражний ячмінь, передає 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ".

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Чому ціни на ячмінь пішли угору На думку аналітиків, підтримку цінам надає нестача пропозицій зернової на ринку та суттєве їх сезонне скорочення і досить високий попит як переробних, так і експортно-орієнтованих компаній. Також підтримку цінам надає відповідна динаміка на суміжних ринках.

Так, за тиждень ціни попиту на фуражний ячмінь зросли на 100 – 300 гривень за тонну і станом на 14 лютого фіксуються найчастіше в межах 8900 – 10100 гривень за тонну СРТ.