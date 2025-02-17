Почему ячмень сейчас дорожает
На прошлой неделе в Украине сохранялось активное повышение цен на фуражный ячмень, передает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ".
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Почему цены на ячмень пошли вверхПо мнению аналитиков, поддержку ценам оказывает недостаток предложений зерновой на рынке и существенное их сезонное сокращение и достаточно высокий спрос как перерабатывающих, так и экспортно-ориентированных компаний. Также поддержку ценам оказывает соответствующая динамика на смежных рынках.
Так, за неделю цены спроса на фуражный ячмень выросли на 100 – 300 гривен за тонну и по состоянию на 14 февраля фиксируются чаще всего в пределах 8900 – 10100 гривен за тонну СРТ.