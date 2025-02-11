Турция в лидерах импорта кукурузы из Украины

С октября 2024 года по январь 2025 года турецкие импортеры закупили 1,86 миллиона тонн зерна, что значительно превышает показатели прошлого сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на ASAP Agri.

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Турция вышла на первое место среди импортеров украинской кукурузы, обогнав Испанию. Согласно данным, с октября 2024 года по январь 2025 года Турция импортировала 1,86 миллиона тонн украинского зерна, что почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (194 тысячи тонн).

С чем связан скачок импорта в Турцию Этот резкий рост объемов импорта связан с активным использованием Турцией квоты на импорт кукурузы, которая была полностью исчерпана в начале декабря 2024 года, почти за месяц до конечного срока.

Почему Испания потеряла позиции

Испания, которая ранее была основным импортером украинской кукурузы, в этом сезоне сократила закупки. За четыре месяца испанские импортеры закупили 1,5 миллиона тонн украинского зерна, что значительно меньше по сравнению с предыдущими годами.

Для испанского рынка в этом сезоне Украине было труднее конкурировать, поскольку американская кукуруза часто была дешевле на 4 – 7 долларов за тонну по сравнению с украинской в период с октября 2024 года по январь 2025 года. Только в конце января – начале февраля эта разница в цене начала уменьшаться,

– отмечает генеральный директор ASAP Agri Кристина Серебрякова.

По ее словам, Испания увеличила закупки американской кукурузы из-за ее ценового преимущества.

Почему Турция увеличила закупки

Турция активно использует квоты на импорт кукурузы со сниженной пошлиной в 5%, что делает украинское зерно более привлекательным для турецких импортеров. Однако, как сообщалось ранее, Турция может отложить решение о предоставлении новой квоты на импорт 1 миллиона тонн кукурузы, что может повлиять на дальнейшие объемы закупок.