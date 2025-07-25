В Україні найгірший врожай пшениці за 10 років: чи здорожчає хліб

Цьогорічні погодні аномалії призвели до того, що пшениці в Україні вродить найменше за останнє десятиліття. Через це під загрозою подальшого стрімкого підвищення опинилися ціни на хліб.

Як неврожай вплине на ціну хліба?

Цього року, за словами голови Союзу українського селянства Іван Томич Україна переживає найгірший врожай пшениці за останнє десятиліття через заморозки, град і зливи, що суттєво знизило обсяги збору зернових, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Новини.LIVE". У результаті очікується підвищення цін на хліб і борошняні вироби до 25% у середньому за рік.

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Важливо! За словами експерта, весна принесла фермерам заморозки, які знищили десятки тисяч гектарів озимих. Після цього частину полів довелося пересівати. Однак невдовзі зливи з градом завдали додаткових збитків, особливо в південних регіонах країни. Через ці фактори значно знизився потенціал врожайності – не лише пшениці, а й кукурудзи, ячменю та інших культур.

Іван Томич говорить, що ціна на пшеницю за останній місяць зросла з менш ніж 8 000 до майже 9 000 гривень за тонну. Така динаміка, вважає експерт, збережеться. Загалом експортний потенціал пшениці може впасти до 15 мільйонів тонн, що значно нижче попередніх років.

Зверніть увагу! Попри це, внутрішній ринок залишиться забезпеченим продовольчою пшеницею. Проте ціни на хліб, борошно та борошняні вироби можуть зрости в середньому на 25% у річному вимірі.