Вартість хліба в Україні: скільки коштуватиме популярний продукт у лютому

Продукція хлібопекарської галузі протягом 2024 року змінилась. Ця сфера зазнала помітного здорожчання.

Як змінилися ціни на хліб

Так ціни на основні види хліба підвищилися майже на одну п’яту, повідомила науковиця "Інституту аграрної економіки" Світлана Черемісіна для 24 каналу.

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Зокрема ціни наразі такі:

пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав до 51,91 гривні за кілограм (+17,8%);

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 42,52 гривні за кілограм (+19,0%);

хліб житній – до 45,12 гривні за кілограм (+20,6%).

Зверніть увагу! Зокрема батон зріс у ціні 20,6% та коштує нині 27,78 гривні за 500 грамів.

Чи подорожчає хліб у лютому

Ба більше, протягом усього минулого року хлібопекарські вироби стійко зберігали тенденцію здорожчання. Так щомісячно, поступово змінювалась ціна на товар. В середньому цінники зростали в діапазоні 1,5-3% на місяць.

Дані Держстату України протягом грудня 2024 року – січня 2025 року свідчать:

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав ще на 1,8% – до 51,91 гривні за кілограм;

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – на 3,0% – до 42,52 гривні за кілограм;

хліб житній – на 3,0% – до 45,12 гривні за кілограм;

батон зріс у ціні ще 3,1% і коштує нині 27,78 гривні за 500 грамів.

Важливо! За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, й надалі очікується поступове зростання середньої ціни на хлібо-булочні вироби. Наприклад, протягом лютого 2025 року хліб може додати в ціні ще 3-5%.

Як змінились ціни на інгредієнти для хлібу

Зокрема сировинні складові хлібовиробництва також продовжують дорожчати. Протягом грудня – січня ціна борошна зросла ще на 3,7% – до 19,93 гривні за кілограм.

Водночас олія соняшникова додала в ціні 6,0% і коштує 72,73 гривні за кілограм. Ціна ж цукру залишається відносно стабільною: його здорожчання склало лише 0,1% – до 33,16 гривні за кілограм.