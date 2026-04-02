Капуста стрімко дешевшає: ціни обвалилися на 84% порівняно з минулим роком

На початку квітня в Україні зафіксували нову хвилю падіння цін на білоголову капусту. Основна причина – погіршення якості продукції та слабкий попит.

Ціни стрімко падають через якість і слабкий попит

На українському ринку білоголової капусти спостерігається чергове зниження цін, повідомляють аналітики EastFruit. Основним фактором здешевлення стала низька якість продукції, яка погіршується через тривале зберігання.

Дивіться також Ціни на хліб зростуть: скільки доведеться платити українцям

Лише за минулі вихідні ціни на капусту в середньому знизилися на 21%. Наразі основні продажі відбуваються у діапазоні 3–9 гривень за кілограм, що суттєво нижче попередніх рівнів.

Учасники ринку зазначають, що попит на продукцію залишається слабким і продовжує знижуватися, що додатково посилює тиск на ціни.

Ринок під тиском: ціни впали на 84% за рік

За оцінками експертів, нинішня вартість капусти вже в середньому на 84% нижча, ніж у цей же період минулого року. Для порівняння, на початку квітня 2025 року ціни трималися на рівні 35–42 гривень за кілограм.

Аналітики не виключають, що негативний ціновий тренд збережеться і надалі. Причина – подальше погіршення якості овочів у сховищах та відсутність передумов для відновлення попиту найближчим часом.

Ціни на пекінську капусту сильно впали: виробники працюють на межі собівартості