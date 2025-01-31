Вартість кави сягнула небачених значень: арабіка б'є абсолютний рекорд

Ще минулого року ціни на каву почали свій шлях до рекордного зростання, продовживши дорожчати і у 2025 році. Експерти виділяють кілька найважливіших причин здорожчання.

Чому кава знову дорожчає

Світові ціни на каву арабіку в середу досягли рекордного рівня вище 3,60 долара за фунт, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Це відбулося тому, що в Бразилії, яка є найбільшим світовим виробником, залишилося мало зерен для продажу та зберігається занепокоєння щодо майбутнього врожаю.

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Дилери стверджують, що 70 – 80% поточного врожаю арабіки в Бразилії вже продано, а нові угоди проходять повільно. Бразилія виробляє майже половину світового врожаю арабіки – високоякісного сорту, який зазвичай використовується для смаження та меленої суміші.

Зверніть увагу! Погода в країні останнім часом була більш сприятливою після сильної посухи минулого року. Проте, за даними бразильського агентства з постачання продовольства Conab, майбутній урожай буде на 4,4% меншим за попередній.

Які ціни на каву на біржах

Ф'ючерси на каву арабіку на біржі ICE – контракт, який використовується в усьому світі для визначення ціни на фізичну каву – раніше досягли рекордного максимуму в 3,6945 долара за фунт, що збільшило прибуток за рік майже на 15%. Пізніше контракт закрився на 2,5% на рівні 3,6655 долара за фунт.

Кава робуста, як правило, дешевший сорт, що використовується переважно для приготування розчинної кави, подорожчала на 0,9% до 5609 доларів за метричну тонну.