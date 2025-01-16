В Україні зросли ціни на каву: у чому причина росту цін

Українські кавомани вже відчули на собі зростання вартості кави. Ціни продовжують підійматись угору через низку факторів на світовому ринку

Які причини здорожчання кави

Власники кількох кавових мереж і експерти цієї галузі кажуть, що різкий стрибок цін на зелену каву на світових ринках уже призвів до зростання вартості сорту арабіки на 85% або на 10 гривень за кожен кавовий напій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Фокус.

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Операційний директор мережі Idealist Олександр Гавриленко каже, що погані погодні умови в Бразилії вплинули на ціни в усьому світі. Його думку підтверджує керівник мережі One Love Coffee Денис Калінін. За його словами, додатковим фактором зростання вартості кави стало збільшення попиту, здорожчання логістики, підвищення вартості пакувальних матеріалів та перебої з електропостачанням.

Зверніть увагу! Схожа ситуація відбувається і з сортом "робуста": світові ціни на цей вид кави зріс на 70%. Однак попри зростання цін, кількість тих, хто споживає цей напій, скоротилося лише на 1%.

Денис Калінін говорить, що значна частина споживачів "із розумінням" ставляться до зростання цін. Водночас, як відзначає власник, наразі альтернативні формати кави – дріп-кава та кава у зернах, почали мати більшу популярність.

Наразі експерти, відзначають три ключові тренди на українському кавовому ринку: