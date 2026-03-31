Ринок кукурудзи тримається: з'явилися премії за швидке постачання

В українських портах ціни на кукурудзу залишаються стабільними, проте окремі покупці готові платити більше за швидкі поставки. Основний попит зосереджений у вузькому ціновому діапазоні без різких змін.

На українському ринку кукурудзи в портах зберігається відносна цінова стабільність, повідомляють Spike Brokers. Угоди укладаються переважно в межах 214–216 доларів США за тонну на умовах постачання до перевізника, при цьому частина покупців пропонує премії за оперативні відвантаження до 10 квітня.

Попит і ціни залишаються стабільними

За словами аналітиків, основний попит на кукурудзу наразі концентрується у діапазоні 214–215 доларів США за тонну без суттєвого перегляду цінових рівнів.

На сухопутному напрямку ринок орієнтується на покриття коротких позицій у межах 190–193 євро за тонну на умовах франко-перевізник (Чоп). Це дозволяє зберігати стабільний спред між портовими та наземними постачаннями й не створює передумов для різких змін цін.

Експорт і ключові ринки збуту

За даними Державної митної служби, від початку 2025–2026 маркетингового року Україна вже експортувала майже 14 мільйонів тонн кукурудзи. Лише у березні обсяг постачання становив 2,4 мільйона тонн.

Основними напрямками експорту в березні стали:

Італія (335 тисяч тонн);

Лівія (192 тисячі тонн);

Іспанія (177 тисяч тонн);

Нідерланди (165 тисяч тонн);

Ізраїль (161 тисячі тонн);

Єгипет (123 тисячі тонн).

Однак найбільше української кукурудзи було відвантажено до Туреччини – майже 698 тисяч тонн.

