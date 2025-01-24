Які ціни на курятину очікують українців найближчим часом

Вартість курятини залежить від цілої низки чинників. Так, на ціну м'яса впливають вартість кормів, електроенергії, логістики, пального та багато чого іншого.

Чи будуть рости ціни на курятину

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка розповів, що за останній місяць ціни на курятину в Україні були стабільні, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН. В найближчі місяці, за його словами, цей популярний вид м'яса може здорожчати.

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Упродовж останнього місяця ціни на курятину суттєво не змінилися. Її вартість зараз (21 січня) у торгівельних мережах знаходиться на тому ж самому рівні, що і тиждень та два тому. Ціни на курятину знаходяться в діапазоні 170 – 175 гривень за кілограм,

– розповів аналітик УКАБ.

За його словами, наразі передумов для зростання вартості курятини немає, але все може змінитися.

Через місяць-півтора ціна продукту може збільшитися, оскільки здорожчає вартість кормової бази. Тому ціни на курятину потенційно можуть зрости на 5%,

– підкреслює експерт.

Зверніть увагу! За даними Держстату, станом на грудень 2024 року середня вартість кілограмової тушки курки в Україні коштувала 92,55 гривні, а ціна кілограма філе становила 172,42 гривні.