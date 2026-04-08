Масло дешевшає: що відбувається на ринку і чого чекати далі

Ринок вершкового масла знову демонструє нестабільність після короткого періоду зростання цін. Надлишок продукції та слабкий експорт формують передумови для подальшого здешевлення.

Ціни падають через надлишок пропозиції

Ситуація на ринку масла залишається напруженою після нетривалого підвищення вартості, повідомляє "Інфагро". За даними аналітиків, на європейському напрямку, який є ключовим для українських експортерів, котирування за останні тижні суттєво просіли та повернулися до нижчих рівнів.

Основною причиною такої динаміки називають надлишок пропозиції. Активне виробництво призводить до накопичення складських запасів, що створює додатковий тиск на ціни. Водночас на суміжному ринку сухого знежиреного молока зберігається відносно висока цінова кон'юнктура, що частково компенсує втрати виробників.

Ринок залишається під тиском і далі

Експерти зазначають, що відсутність позитивних сигналів із європейського ринку може спричинити подальше коригування цін як на експорті, так і на внутрішньому ринку. Ситуацію ускладнює зростання виробництва без відповідного збільшення обсягів експорту.

За оцінками учасників ринку, виробництво масла в Україні зросло порівняно з минулим роком, однак експортна активність не демонструє аналогічної динаміки. Очікується, що найближчим часом пропозиція продукції продовжить збільшуватися, що зберігатиме високу волатильність і тиск на ціни.

Які наразі ціни у магазинах?

Журналісти 24 Каналу дослідили вартість масла у популярних мережах супермаркетів України. Наразі ціни за пачку 200 грамів, за даними "Мінфіну" встановилися на такому рівні:

Auchan

Масло Селянське 72,5% 107 гривень;

Масло Яготинське 73% 114,60 гривні;

Megamarket

Масло Селянське 72,5% 122 гривні;

Metro

Масло Селянське 72,5% 133 гривні;

Масло Яготинське 73% 119,60 гривні;

Novus

Масло Яготинське 73% 115 гривень.

