Українська молода картопля шокувала цінами: чому вона удвічі дорожча за єгипетську

У столичних супермаркетах з’явилася молода картопля, однак ціни на неї викликали бурхливі обговорення серед покупців. Вітчизняний овоч виявився майже удвічі дорожчим за імпорт із Єгипту.

Українська молода картопля виявилася значно дорожчою

У київських супермаркетах покупці помітили суттєву різницю в цінах на молоду картоплю, повідомляє "Главком". Імпортований продукт із Єгипту продається приблизно по 38,99 гривні за кілограм, тоді як українська молода картопля коштує 79,99 гривні за акційною ціною, а звичайна вартість подекуди сягає 114 гривень за кілограм.

Саме така різниця стала предметом активних обговорень у соцмережах. Киянин Олександр Ретивов звернув увагу на контраст у вартості та поставив запитання: "Чому так?".

Обговорення швидко набрало популярності, а користувачі почали висувати різні версії причин такого цінового розриву.

Високі витрати та різні умови вирощування

Частина користувачів пояснює дорожнечу української молодої картоплі складними умовами виробництва. Зокрема, йдеться про тепличне вирощування та значні витрати на енергозабезпечення.

Один із коментаторів зауважив, що взимку теплиці працювали на генераторах, а це суттєво збільшувало собівартість продукції. Водночас інші учасники дискусії наголошували на кліматичних перевагах Єгипту.

За словами користувачів, у північноафриканській країні овочі вирощують у більш сприятливих умовах, де сонячний сезон триває практично цілий рік, а врожай можна збирати кілька разів. Дехто навіть поставив під сумнів українське походження дорогої картоплі, припускаючи, що позначка "Україна" може означати лише дистриб'ютора.

Імпорт зростає, а науковці пояснюють різницю смаком

Статистика свідчить, що залежність України від імпортної картоплі залишається значною. У 2025 році країна закупила за кордоном 123,6 тисячі тонн картоплі – більш ніж удвічі більше, ніж роком раніше. У грошовому вираженні імпорт зріс у 2,5 раза та сягнув 66,3 мільйона доларів США.

Найбільшими постачальниками стали Польща, Єгипет і Нідерланди. Натомість український експорт картоплі залишається незначним – за рік за кордон відправили лише 3,4 тисячі тонн продукції.

Старша наукова співробітниця Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України Наталія Захарчук пояснює, що єгипетська картопля традиційно належить до ранньої продукції, а різниця між українськими та європейськими сортами полягає не лише у термінах дозрівання.

Українська селекція більше орієнтована на смакові якості, тоді як європейська – на продуктивність, зовнішній вигляд і придатність до переробки,

– зазначає науковиця.

Саме тому українська картопля часто краще відповідає смаковим вподобанням споживачів, хоча її виробництво може бути дорожчим і складнішим.

