Українські фермери знижують вартість огірків: які ціни на ринку

Ціни на тепличні огірки на українському ринку почали поступово знижуватись. Зменшення вартості спостерігається останній тиждень як у гуртовій, так і у роздрібній сферах.

Яка ситуація на ринку

За словами аналітиків, оператори ринку пов'язують цю ситуацію зі збільшенням пропозиції овочів нового обігу місцевих господарств, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Станом на сьогодні практично всі стаціонарні тепличні комбінати України розпочали реалізацію цієї продукції.

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В результаті даних цінових коригувань продажі огірків на цю мить здійснюються в межах 80 – 120 гривень за кілограм (1,93 – 2,89 долара за кілограм), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зверніть увагу! Ще одним вирішальним чинником зниження цін у цьому сегменті стало скорочення попиту на тепличні огірки. Гуртові компанії та мережі супермаркетів цього тижня знизили обсяги закупівель місцевої продукції, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб.

Які ціни у магазинах

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни в найпопулярніших супермаркетах України:

АТБ 109,89 гривні за кілограм;

109,89 гривні за кілограм; Сільпо 129 гривень за кілограм;

129 гривень за кілограм; Auchan 139 гривень за кілограм;

139 гривень за кілограм; METRO 139,90 гривні за кілограм.

Важливо! Аналітики зазначають, що вже сьогодні українські тепличні комбінати змушені пропонувати огірки в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці лютого 2024 року. При цьому більшість ключових гравців ринку не виключають подальшого зниження цін у даному сегменті. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція місцевого огірка з кожним днем ​​продовжує збільшуватись, а темпи збуту даної продукції низькі.