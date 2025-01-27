Чи здорожчає в Україні олія: які ціни будуть найближчим часом

Експерти передбачають, що на вартість олії в Україні може вплинути попит на українську продукцію за кордоном. Однак, найближчим часом цінових коливань, скоріш за все, не буде.

Які ціни на олію передбачаються

Ціни на олію для звичайних споживачів до кінця січня змінюватись не будуть, передає 24 Канал із посиланням на УНІАН. У лютому, можливо, будуть коливання вартості олії.

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Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка зазначив, що олія наразі досить доступна – це 60 – 70 гривень за пляшку (850 мілілітрів). Також, за його словами, існує кілька головних причин, чому цей популярний продукт може здорожчати.

По-перше, це залежатиме від вартості нафти. Крім того, якщо буде зростати попит на рослинні олії за кордоном, то Україна, як найбільший експортер соняшникової олії, почне збільшувати об'єми експорту, що паралельно може вплинути і на ціну на внутрішньому ринку. Але це малоймовірний сценарій,

– зазначає експерт.

На його думку, все йде до того, що ціни на нафту, скоріше за все, не будуть зростати, а залишаться на тому ж самому рівні або почнуть знижуватися. Тому експерт підкреслив, що найближчим часом в Україні не треба очікувати якихось різких моментів щодо збільшення вартості соняшникової олії.