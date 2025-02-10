В Україні падають ціни на деякі овочі: яка ситуація на ринку
- На українському ринку знижуються ціни на овочі борщового набору, зокрема, картопля, ріпчасту цибулю, моркву, буряк і білокачанну капусту.
- Ціни на пекінську капусту підвищилися, а на баклажан трохи знизилися.
На українському овочевому ринку спостерігається помітний спад цін на популярні овочі. Так, вартість всіх овочів борщового набору тою чи іншою мірою знизились.
Як змінилась вартість овочів
Минулого тижня в Україні подешевшали практично всі овочі борщового набору, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Через зниження якості коренеплодів, які перебувають на тривалому зберіганні, також впали ціни і на картоплю.
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Аналітики зазначають, що картопля подешевшала з 23 – 25 гривень за кілограм до 20 – 25. Аналогічна ситуація спостерігалася і в сегменті ріпчастої цибулі. Овоч подешевшав з 14 – 15 до 12 – 14 гривень за кілограм. Подешевшали морква з 28 – 32 гривень за кілограм до 25 – 18 і буряк – з 15 – 17 до 14 – 16 гривень за кілограм. Впала ціна і на білокачанну капусту, яка подешевшала з 37 – 10 до 35 – 38 гривень за кілограм.
Водночас пекінська капуста продавалася дорожче, ніж тижнем раніше. Цей овоч віддавали по 55 – 60 гривень за кілограм, хоча раніше його можна було купити по 30 – 40. Також трохи знизилися ціни на баклажан – з 180 – 200 до 170 – 180 гривень за кілограм.
Ціни на фрукти здебільшого збереглися на рівні попереднього періоду.