Овочі продовжують дорожчати: як змінилися ціни за тиждень
- Ціни на помідори, цибулю, моркву, огірки, солодкий перець та броколі зросли за останній тиждень, в той час, як картопля та білокачанна капуста подешевшали.
- У фруктовому сегменті подорожчали груші, лимони та банани, тоді як ціни на кавуни, дині та апельсини знизилися.
Вартість сезонних овочів закономірно продовжує зростати на українському плодоовочевому ринку. Так, ціни на помідори, цибулю та моркву помітно зросли за минулий тиждень
Як змінилися ціни на овочі?
В Україні знову почали дорожчати морква (9 – 10 гривень за кілограм) та столові буряки (8 – 10 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися картопля (10 – 12 гривень за кілограм) та білокачанна капуста (9 – 11 гривень за кілограм).
Водночас відпускні ціни на цибулю зросли (8 – 12 гривень за кілограм). Продовжують стрімко дорожчати огірки (90 – 130 гривень за кілограм), третій тиждень поспіль зростають ціни на помідори (45 – 95 гривень за кілограм), другий – на солодкий перець (60 – 95 гривень за кілограм).
Пекінська капуста подешевшала (20 – 30 гривень за кілограм), броколі подорожчала (45 – 55 гривень за кілограм), а розкид цін на цвітну скоротився (33 – 37 гривень за кілограм). Продовжує зростати вартість кілограма кабачка та баклажану. У сегменті зелені подорожчала зелена цибуля та салат.
Що з цінами на овочі?
У фруктовому сегменті продовжують зростати ціни на грушу (45 – 110 гривень за кілограм). Після подорожчання попереднього тижня, ціни на кавун (8 – 15 гривень за кілограм) та диню (25 – 40 гривень за кілограм) знизилися.
Зверніть увагу! У сегменті імпортних фруктів підросли ціни на лимон (100 – 120 гривень за кілограм) та банан (58 – 65 гривень за кілограм), водночас вартість апельсина знизилася (60 – 75 гривень за кілограм).
Ціни на популярні сорти яблук в Україні за перший тиждень жовтня знизилися на 50%, до 20 – 35 гривень за кілограм.
Нинішня ціна на яблука є вищою, ніж у цей же період минулого року, але вважається справедливою та привабливою для садівників.