З приходом осені переважна більшість овочів почала дешевшати на ринках України завдяки сезонному фактору, хоча деякі й навпаки дорожчають. Ціни ж на більшість фруктів розширили діапазон.

Які овочі здорожчали за тиждень?

Попри обмежену пропозицію, ціни на столові буряки в Україні продовжують знижуватися (до 8 – 10 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Також дешевше, ніж попереднього тижня, продавалися морква (8 – 12 гривень за кілограм) та цибуля (9 – 12 гривень за кілограм).

Читайте також Яблуко продовжує дешевшати: скільки коштує кілограм у супермаркетах України

Водночас білокачанна капуста знову подорожчала (9 – 20 гривень за кілограм). Нетипово для осені знижуються ціни на огірки (15 – 30 гривень за кілограм). А ось зниження пропозиції помідорів із відкритого ґрунту призвело до їх подорожчання (12 – 55 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Розширився діапазон цін на пекінську (30 – 35 гривень за кілограм) та цвітну капусти (25 – 38 гривень за кілограм). Продовжують дешевшати кабачки (10 – 17 гривень за кілограм). Опустилися ціни на перець Білозерка (25 – 40 гривень за кілограм) та баклажан (25 – 30 гривень за кілограм). Подешевшала зелень.

Як змінилися ціни на фрукти?

У фруктово-ягідному сегменті після п’ятитижневого зростання знизилися ціни на лохину (150 – 300 гривень за кілограм). Водночас малина почала дорожчати (160 – 200 гривень за кілограм). Продовжує розширюватися асортимент раннього яблука (15 – 45 гривень за кілограм) та груші (15 – 90 гривень за кілограм), внаслідок чого діапазон цін на них також розширився.

Кавун подорожчав (13 – 25 гривень за кілограм), а ціни на диню зменшилися (25 – 55 гривень за кілограм). Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася слива (18 – 35 гривень за кілограм). Почали зростати ціни на виноград (50 – 140 гривень за кілограм).

Вартість тепличних помідорів продовжує зростати: попит також росте