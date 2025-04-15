Картопля падає, капуста – злітає: як змінились ціни на овочі за тиждень

Ціни на овочі минулого тижня змінювались доволі різнопланово. У фруктовому ж сегменті ціни здебільшого падали.

Які овочі та фрукти здорожчали за тиждень

Минулого тижня почала дорожчати торішня капуста, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Аналітики зазначили, що нижня цінова межа підскочила з 42 до 44 гривень.

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Дорожче, ніж минулого тижня, продавалася і морква – нижня цінова межа піднялася з 25 до 27 гривень. Водночас виробники картоплі вимушено знизили ціни. Цей популярний овоч продавали по 13 – 23 гривні за кілограм, хоча тижнем раніше ціни перебували на рівні 15 – 24.

У продаж надійшли перші партії місцевих тепличних помідорів, які дорожчі за імпортні, в результаті ціни на томат зросли з 65 – 85 до 85 – 135 гривень за кілограм.

Кабачок подешевшав зі 110 – 115 до 95 – 110 гривень за кілограм, а пекінська капуста подорожчала з 55 – 60 до 60 – 90 гривень за кілограм. Високий попит на редис, дозволив продавцям підняти ціни – нижня цінова межа зросла з 50 до 65 гривень за кілограм.

У сегменті зелені зросли ціни на зелену цибулю – нижня цінова межа піднялася зі 100 до 130 гривень. Також знизилися ціни на салат з 95 – 110 до 90 – 100 гривень за кілограм і кріп з 195 – 230 до 180 – 200 гривень за кілограм.

Важливо! У фруктовому сегменті ціни переважно знижувалися. Дешевше продавалися виноград – нижня цінова межа впала зі 175 до 110 гривень за кілограм, а також падає ціна на ківі – верхня цінова межа знизилася з 270 до 190 гривень за кілограм. Знизилися ціни на мандарин з 75 – 135 до 65 – 125 гривень за кілограм. Ціни за іншими позиціями збереглися на рівні попереднього періоду.