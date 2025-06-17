Капуста несподівано здорожчала, решта овочів дешевшала: як змінилися ціни за тиждень

Сезонні чинники сприяють зниженню цін на більшість овочів в Україні. Однак є деякі позиції, які попри загальну тенденцію подорожчали за останній тиждень.

Як змінилися ціни на овочі та фрукти

В Україні дешевшають ранні "борщові" овочі, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Виняток становила лише білокачанна капуста, що подорожчала (з 13 – 15 до 18 – 22 гривень за кілограм), в результаті різкого скорочення пропозиції.

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Продовжують знижуватись ціни на тепличний огірок (з 25 – 50 до 15 – 38 гривень за кілограм). Дешевше, ніж минулого тижня, продавався томат (з 70 – 95 до 65 – 95 гривень за кілограм), водночас солодкий перець виріс у ціні (з 100 – 230 до 160 – 190 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Броколі подешевшала (з 70 – 90 до 65 – 80 гривень за кілограм), а діапазон цін на цвітну капусту розширився (з 30 – 40 до 35 – 45 гривень за кілограм). Продовжували знижуватись ціни на зелень.

У фруктово-ягідному сегменті продовжують знижуватися ціни на суницю садову (з 120 – 180 до 110 – 170 гривень за кілограм). Також вкотре подешевшала груша (з 90 – 110 до 85 – 100 гривень за кілограм). Дешевше продавався абрикос (з 120 – 140 до 80 – 120 гривень за кілограм).

Цікаво! Ціни на черешню продовжують залишатися високими (120 – 280 гривень за кілограм). З'явилися цінові пропозиції на чорну смородину, при цьому розкид цін поки що досить великий (75 – 250 гривень за кілограм).