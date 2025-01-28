Овочі продовжують дорожчати: як ціни змінились за тиждень

Більшість овочів в Україні продовжують дорожчати. Однак, на плодоовочевих ринках є і деякі виключення, зокрема, серед фруктів.

Як змінились ціни на плодоовочевому ринку України

Минулого тижня ціни на продукти в Україні здебільшого зростали, передає 24 Канал із посиланням на East Fruit. Після нетривалого періоду стабільності знову почали зростати відпускні ціни на картоплю.

Читайте також Капуста втричі дорожча, ніж торік: у чому причина

Аналітики зазначають, що верхня цінова межа на цей овоч піднялася з 23 до 26 гривень. Різке скорочення запасів якісної продукції призвело до подорожчання білокачанної капусти з 33 – 35 гривень за кілограм до 35 – 38 і моркви – з 23 – 30 гривень за кілограм до 25 – 32.

При цьому намітилася тенденція до зниження відпускних цін на тепличні огірки, хоча пропозиція овоча у місцевих тепличних комплексів вельми обмежена. Овоч подешевшав з 120 – 160 гривень за кілограм до 95 – 145. Також дешевше, ніж тижнем раніше, продавався солодкий перець. Ціни впали з 145 – 170 гривень за кілограм до 140 – 145.

Водночас цвітна капуста подорожчала з 130 – 140 гривень за кілограм до 140 – 145, а броколі продавалася дешевше – 130 – 145 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше ціни були на рівні 145 – 150 гривень за кілограм.

Що з цінами на зелень та фрукти

У сегменті зелені ціни переважно зростали. Так, кріп, петрушка і салат подорожчали до 250 гривень за кілограм. Виняток становила лише зелена цибуля, яка подешевшала з 130 – 150 гривень за кілограм до 70 – 140.

У фруктовому сегменті ціни на яблуко, що знизилися тижнем раніше, повернулися на попередній рівень – до 23 – 35 гривень за кілограм. Піднялися ціни і на груші – з 40 – 80 до 65 – 95 гривень за кілограм. Ківі подешевшав зі 100 – 120 гривень за кілограм до 95 – 105.