Чому капуста у цьому році така дорога

Керівниця відділу маркетингу львівського гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович говорить, що на цю мить середня ціна білоголової капусти становить 33 гривні за кілограм, передає 24 Канал. Водночас у цей же період минулого року капуста коштувала 13,5 гривні за кілограм.

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За словами фермерів, які вже багато років вирощують білоголову капусту, поточний рік виявився неврожайним через несприятливі погодні умови та посуху. Як результат, спостерігається значний дисбаланс між попитом і пропозицією: попит залишається високим, тоді як пропозиція суттєво скоротилася,

– каже Тетяна Попович.

За словами експертки, очікується, що ціни на капусту й надалі зростатимуть, адже запаси в овочесховищах стрімко зменшуються. У разі подальшого зростання цін на ринку може з'явитися імпортна білоголова капуста, зокрема з Польщі та інших країн. Фермери прогнозують стабільно високі ціни до початку збору нового врожаю, який очікується наприкінці квітня – на початку травня.