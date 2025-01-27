Які наразі ціни на огірки

В Україні зараз спостерігається тенденція до зниження відпускних цін на тепличні огірки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами аналітиків, вартість падає навіть попри те, що пропозиція даної продукції в місцевих комбінатах дуже обмежена.

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За словами самих виробників, йти на цінові поступки вони змушені через досить низьку торгівельну активність. Крім того, якість огірка стрімко погіршується, що також провокує спад в даному сегменті.

Як наслідок, з початку поточного тижня огірок на українському ринку подешевшав у середньому на 11%. Сьогодні реалізація цієї продукції ведеться по 90 – 125 гривень за кілограм (2,14 – 2,98 долара за кілограм). Ще тиждень тому максимальні ціни у цьому сегменті сягали 140 гривень за кілограм (3,34 долара за кілограм).

Зверніть увагу! Основними каналами збуту для місцевих тепличних комбінатів сьогодні виступають роздрібні мережі. При цьому представники роздрібних мереж та гуртових компаній на поточному тижні також значно зменшили обсяги закупівель овочів, посилаючись на неактивний попит з боку споживачів.