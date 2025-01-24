Чому картопля знову росте у ціні

Головною причиною чергового подорожчання у цьому сегменті, на думку експертів, стало загальне скорочення пропозиції картоплі у місцевих господарствах, передає 24 Канал із посиланням на East Fruit. Багато українських виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж картоплі ще в першій половині поточного сезону.

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Ситуація, що склалася, вже позначилася на цінах, які з початку поточного тижня підвищилися до 20 – 30 гривень за кілограм (48 – 71 цент за кілограм), що в середньому на 12% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чому виникла нестача картоплі Експерти зазначають, що представники гуртових компаній скаржаться на відсутність необхідних обсягів якісної картоплі у місцевих господарствах. Фермери, у свою чергу, пов'язують проблеми якості картоплі з несприятливими погодними умовами в період збирання: тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості. Також, за словами виробників, у 2024 році багато хто з них використовував посадковий матеріал не найвищої якості.

Зверніть увагу! Ціни на картоплю в Україні на сьогодні в середньому на 16% вищі, ніж наприкінці січня минулого року. Більше того, багато гравців ринку впевнені, що вже найближчим часом темпи подорожчання цієї продукції помітно прискоряться, "підігріті" інформацією про можливу нестачу якісної картоплі на українському ринку.