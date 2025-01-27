Какие сейчас цены на огурцы

В Украине сейчас наблюдается тенденция к снижению отпускных цен на тепличные огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам аналитиков, стоимость падает даже несмотря на то, что предложение данной продукции в местных комбинатах очень ограничено.

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По словам самих производителей, идти на ценовые уступки они вынуждены из-за достаточно низкой торговой активности. Кроме того, качество огурца стремительно ухудшается, что также провоцирует спад в данном сегменте.

Как следствие, с начала текущей недели огурец на украинском рынке подешевел в среднем на 11%. Сегодня реализация этой продукции ведется по 90 – 125 гривен за килограмм (2,14 – 2,98 доллара за килограмм). Еще неделю назад максимальные цены в этом сегменте достигали 140 гривен за килограмм (3,34 доллара за килограмм).

Обратите внимание! Основными каналами сбыта для местных тепличных комбинатов сегодня выступают розничные сети. При этом представители розничных сетей и оптовых компаний на текущей неделе также значительно уменьшили объемы закупок овощей, ссылаясь на неактивный спрос со стороны потребителей.