Почему капуста в этом году такая дорогая

Руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович говорит, что на данный момент средняя цена белокочанной капусты составляет 33 гривны за килограмм, передает 24 Канал. В то же время в этот же период прошлого года капуста стоила 13,5 гривны за килограмм.

Читайте также В Украине начали дешеветь тепличные огурцы: какие сейчас цены

По словам фермеров, которые уже много лет выращивают белокочанную капусту, текущий год оказался неурожайным из-за неблагоприятных погодных условий и засухи. Как результат, наблюдается значительный дисбаланс между спросом и предложением: спрос остается высоким, тогда как предложение существенно сократилось,

– говорит Татьяна Попович.

По словам експертки, ожидается, что цены на капусту и в дальнейшем будут расти, ведь запасы в овощехранилищах стремительно уменьшаются. В случае дальнейшего роста цен на рынке может появиться импортная белокочанная капуста, в частности из Польши и других стран. Фермеры прогнозируют стабильно высокие цены до начала сбора нового урожая, который ожидается в конце апреля – начале мая.