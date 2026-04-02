Ціни підуть вгору: енергія і логістика тиснуть на овочевий ринок

Європейський плодоовочевий ринок знову опинився під тиском через зростання витрат. Найбільше ризикують подорожчати тепличні овочі та імпортна продукція.

Витрати зростають по всьому ланцюгу

На початку квітня 2026 року для плодоовочевого сектору Європи ключовою проблемою знову стала собівартість, повідомляє Reuters. Одночасне подорожчання енергії, пального, транспортування та пакування створює серйозний тиск на ринок свіжої продукції.

За оцінками галузевих організацій, продовольча інфляція може суттєво зрости до кінця року – майже до 10%. Основними причинами є перебої з постачанням нафти, газу та добрив, а також стрімке зростання транспортних витрат.

Виробники вже фіксують найшвидше зростання витрат за останні роки та змушені частково перекладати їх на кінцеві ціни. Особливо це відчутно у сегменті свіжих овочів, де навіть незначне подорожчання логістики одразу впливає на рентабельність.

Найбільший ризик – для тепличних овочів та імпорту

Експерти попереджають, що першими під тиском опиняться тепличні овочі, зокрема томати та огірки, а також продукція з високою залежністю від логістики – ягоди, екзотичні фрукти та швидкопсувні товари.

Суттєвим фактором стала й міжнародна логістика: вартість авіаперевезень на окремих маршрутах зросла майже вдвічі, а морські та автомобільні перевезення також дорожчають через прив’язку тарифів до цін на дизельне пальне.

Додатковий тиск створює подорожчання упаковки – ціни на пластик досягли максимумів за останні роки. Це особливо важливо для сегментів із високою часткою фасування, зокрема ягід і салатів.

Зверніть увагу! Водночас ринок реагуватиме нерівномірно: менш уразливими залишаються локальні продукти з короткою логістикою. Проте загальна тенденція очевидна – ціни дедалі більше залежать не лише від врожаю, а й від вартості енергії, транспорту та інфраструктури.

