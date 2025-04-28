В Україні змінились ціни на овочі: що здорожчало за тиждень

На українських ринках зростають ціни на популярні овочі. Підвищення вартості провокують здебільшого традиційні сезонні чинники, які повторюються щороку.

Які овочі та фрукти здорожчали за тиждень

В Україні минулого тижня продовжили зростати ціни на столові буряки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Так, фермери пропонують кілограм за гуртовими цінами у 22 – 32 гривні за кілограм порівняно з 20 – 30 гривнями минулого тижня.

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Обмежена пропозиція якісної моркви також дозволила місцевим фермерам підвищити відпускні ціни на цей овоч з 30 – 40 до 30 – 50 гривень за кілограм. Зростання обсягів вибірки огірка у місцевих тепличних комбінатах та суттєві запаси румунської продукції призвели до обвалу цін на огірок з 80 – 100 гривень за кілограм минулого тижня до 27 – 60 гривень за кілограм зараз.

При цьому подешевшали томат (з 90 – 100 до 90 – 95 гривень за кілограм) та солодкий перець (з 170 – 185 до 100 – 150 гривень за кілограм).

Почали знижуватися ціни на пекінську (з 65 – 75 до 50 – 65 гривень за кілограм) та цвітну капусту (з 110 – 120 до 90 – 110 гривень за кілограм). Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися редиска (з 50 – 75 до 45 – 50 гривень за кілограм) та кабачок (з 100 – 110 до 50 – 100 гривень за кілограм). У сегменті зелені знизилася вартість кропу (з 170 – 200 до 170 – 185 гривень за кілограм) та салату (з 70 – 80 до 55 – 75 гривень за кілограм). А ось ціни на часник продовжили зростати (з 130 – 170 до 140 – 170 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! У фруктовому сегменті продовжує дорожчати яблуко (з 30 – 42 до 33 – 43 гривень за кілограм). Підросли ціни на грушу (з 65 – 100 до 65 – 130 гривень за кілограм) та виноград (з 110 – 250 до 175 – 250 гривень за кілограм). Звузився діапазон цін на апельсин (з 65 – 125 до 95 – 120 гривень за кілограм).