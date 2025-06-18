Де дешевше жити: блогери порівняли ціни в магазинах України та Німеччині

Багато хто вважає, що ціни на продукти в Україні є ледь не найнижчими у Європі. Однак це далеко не завжди так, про це можна переконатись на прикладі німецьких магазинів.

Як відрізняються ціни в Україні та Німеччині

В українському TikTok-блозі Mavista порівняли ціни на продукти у Німеччині та в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на mavista.study. На своїй сторінці українці опублікували відео своїх візитів до магазинів мережі Lidl у Німеччині та порівняли їх з цінами в Україні.

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Яка вартість продуктів у супермаркетах України та Німеччини:

курячі яйця, 10 штук – в Німеччині 105 гривень, в Україні 65 гривень;

– в Німеччині 105 гривень, в Україні 65 гривень; хліб, 500 грам – в Німеччині 76 гривень, в Україні 33 гривні;

– в Німеччині 76 гривень, в Україні 33 гривні; молоко, 1 літр – в Німеччині 40 гривень, в Україні 41 гривня;

– в Німеччині 40 гривень, в Україні 41 гривня; банани, 1 кілограм – в Німеччині 62 гривні, в Україні 64 гривні;

– в Німеччині 62 гривні, в Україні 64 гривні; помідори, 1 кілограм – в Німеччині 70 гривень, в Україні 104 гривні;

– в Німеччині 70 гривень, в Україні 104 гривні; твердий сир, 1 кілограм – в Німеччині 239 гривень, в Україні 450 гривень.

Вартість продуктів в Україні та Німеччині відрізняється доволі помітно. Однак деякі продукти, які в Україні досить дорогі, у Німеччині можуть бути значно дешевше.