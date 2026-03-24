Гречка дорожчає через дефіцит: у Раді пояснили причину здорожчання продуктів

В Україні змінюється цінова ситуація на продукти: овочі дешевшають, а базові товари дорожчають. Причини коливань різні – від реакції аграріїв до штучного дефіциту на ринку.

Що впливає на вартість продуктів?

В Україні спостерігається різноспрямована динаміка цін на продукти харчування. Про це повідомив член аграрного комітету Верховної Ради Дмитро Соломчук в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

За його словами, цього року овочі суттєво подешевшали. Аграрії збільшили пропозицію після цінових стрибків у 2025 році, коли, зокрема, картопля дорожчала до 35 гривень за кілограм. Наразі ситуація змінилася: картоплю виробники подекуди не можуть реалізувати навіть по 7 – 8 гривень за кілограм, а морква коштує 4 – 5 гривень.

Водночас ціни на інші продукти продовжують зростати. Хліб дорожчає в середньому на 1–2% щомісяця, а вартість соняшникової олії вже перевищила 90 гривень за пляшку об’ємом менше одного літра.

Окрема ситуація склалася на ринку гречки. Через скорочення посівних площ її пропозиція зменшилася. Крім того, частина трейдерів притримала запаси, що створило дефіцит і спричинило подорожчання.

Цікаво! При цьому, за словами депутата, гречка не є ключовим продуктом у раціоні українців і займає одне з останніх місць серед круп за рівнем споживання.

