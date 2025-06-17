Ринок на паузі перед стартом нового циклу: що відбуватиметься з цінами на зернові

Торгівля зерном старого врожаю триває за інерцією, активність учасників поступово знижується. Після динамічного, подекуди неоднозначного сезону, ринок починає готуватися до старту нового, підбиваючи проміжні підсумки і формуючи очікування.

Ціни на ринку зернових

Андрій Бут під час розмови з 24 Каналом зауважує, що на початку червня зерновий ринок України традиційно входить у фазу міжсезоння.

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Що відбувається з цінами на пшеницю

Андрій Бут Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд Станом на початок червня експорт української пшениці становить близько 15,2 мільйона тонн, що фактично відповідає річному експортному плану. Активність трейдингу знижується, а ціни на залишки старого врожаю вирівнюються до рівнів, характерних для нового сезону.

Цьогоріч очікується відновлення виробництва пшениці в ключових країнах ЄС. Внаслідок цього Євросоюз повертається до докризової моделі торгівлі з Україною — із запровадженням квот та мит на імпорт понад встановлені обсяги.

Це стимулює українських експортерів активніше виходити на альтернативні ринки, зокрема у Південно-Східній Азії (В’єтнам, Таїланд, Індонезія).

Цікаво! Прогнозований обсяг врожаю пшениці в Україні – 22-23 мільйони тонн.

Ціни на пшеницю нового врожаю на разі тяжіють до зниження і наразі знаходяться в таких діапазонах:

4 клас – 197-198 доларів за тонну;

3 клас – 207-208 доларів за тонну;

2 клас – 210-211 доларів за тонну.

Ціни та експорт кукурудзи

Експорт кукурудзи за поточний маркетинговий рік становить близько 18,3 мільйона тонн. Для досягнення цільового показника у 20,5 мільйона тонн залишилось реалізувати ще приблизно 2-2,5 мільйона тонн, що виглядає цілком досяжним до завершення сезону (включно з вереснем).

Площі під посівами оцінюються у 4,0-4,1 мільйона гектарів. На глобальному рівні наразі не спостерігається суттєвих ризиків щодо нового врожаю – погодні умови загалом сприятливі, а площі – достатні,

– зауважує Антрій Бут.

Ціни на кукурудзу нового врожаю (DAP порт) тримаються в діапазоні 195-196 доларів за тонну. Ринкові настрої здебільшого "ведмежі", хоча можливі короткострокові сплески цін у разі погодних аномалій у липні. Прогнозувати це поки що зарано, вважає експерт.

Фундаментальна ситуація на глобальному ринку залишається стабільною:

Бразилія вже розпочала збирання, врожай прогнозується на гарному рівні – 130-132 мільйони тонн.

У Китаї погодні умови загалом сприятливі для посівів кукурудзи.

У США стан посівів оцінюється як "задовільний–добрий".

В Україні зберігається ризик липневої посухи.

Цінова динаміка ячменю

Поточний сезон експорту ячменю майже завершено — реалізовано близько 2,3 мільйона тонн.

Ціни на новий врожай формуються навколо позначки 190 доларів за тонну (DAP порт),

– пояснює експерт.

Цікаво! Подальша динаміка залежатиме від попиту з боку Китаю та загальної ситуації на ринку фуражних зернових.