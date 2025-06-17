Ринок на паузі перед стартом нового циклу: що відбуватиметься з цінами на зернові
- Ціни на пшеницю в Україні знижуються, очікується відновлення виробництва в ключових країнах ЄС, стимулюючи експортерів шукати альтернативні ринки.
- Експорт кукурудзи в Україні близький до цільового показника, а глобальні погодні умови сприятливі для нового врожаю.
- Ціни на ячмінь нового врожаю формуються близько 190 доларів за тонну, подальша динаміка залежатиме від попиту з боку Китаю.
Торгівля зерном старого врожаю триває за інерцією, активність учасників поступово знижується. Після динамічного, подекуди неоднозначного сезону, ринок починає готуватися до старту нового, підбиваючи проміжні підсумки і формуючи очікування.
Ціни на ринку зернових
Андрій Бут під час розмови з 24 Каналом зауважує, що на початку червня зерновий ринок України традиційно входить у фазу міжсезоння.
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Що відбувається з цінами на пшеницю
Станом на початок червня експорт української пшениці становить близько 15,2 мільйона тонн, що фактично відповідає річному експортному плану. Активність трейдингу знижується, а ціни на залишки старого врожаю вирівнюються до рівнів, характерних для нового сезону.
Цьогоріч очікується відновлення виробництва пшениці в ключових країнах ЄС. Внаслідок цього Євросоюз повертається до докризової моделі торгівлі з Україною — із запровадженням квот та мит на імпорт понад встановлені обсяги.
Це стимулює українських експортерів активніше виходити на альтернативні ринки, зокрема у Південно-Східній Азії (В’єтнам, Таїланд, Індонезія).
Цікаво! Прогнозований обсяг врожаю пшениці в Україні – 22-23 мільйони тонн.
Ціни на пшеницю нового врожаю на разі тяжіють до зниження і наразі знаходяться в таких діапазонах:
- 4 клас – 197-198 доларів за тонну;
- 3 клас – 207-208 доларів за тонну;
- 2 клас – 210-211 доларів за тонну.
Ціни та експорт кукурудзи
Експорт кукурудзи за поточний маркетинговий рік становить близько 18,3 мільйона тонн. Для досягнення цільового показника у 20,5 мільйона тонн залишилось реалізувати ще приблизно 2-2,5 мільйона тонн, що виглядає цілком досяжним до завершення сезону (включно з вереснем).
Площі під посівами оцінюються у 4,0-4,1 мільйона гектарів. На глобальному рівні наразі не спостерігається суттєвих ризиків щодо нового врожаю – погодні умови загалом сприятливі, а площі – достатні,
– зауважує Антрій Бут.
Ціни на кукурудзу нового врожаю (DAP порт) тримаються в діапазоні 195-196 доларів за тонну. Ринкові настрої здебільшого "ведмежі", хоча можливі короткострокові сплески цін у разі погодних аномалій у липні. Прогнозувати це поки що зарано, вважає експерт.
Фундаментальна ситуація на глобальному ринку залишається стабільною:
- Бразилія вже розпочала збирання, врожай прогнозується на гарному рівні – 130-132 мільйони тонн.
- У Китаї погодні умови загалом сприятливі для посівів кукурудзи.
- У США стан посівів оцінюється як "задовільний–добрий".
- В Україні зберігається ризик липневої посухи.
Цінова динаміка ячменю
Поточний сезон експорту ячменю майже завершено — реалізовано близько 2,3 мільйона тонн.
Ціни на новий врожай формуються навколо позначки 190 доларів за тонну (DAP порт),
– пояснює експерт.
Цікаво! Подальша динаміка залежатиме від попиту з боку Китаю та загальної ситуації на ринку фуражних зернових.