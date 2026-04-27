Ринок пшениці оживає: чи підуть ціни вгору найближчим часом

Український ринок пшениці почав відновлюватися після періоду низької активності. Попит з боку імпортерів зростає, а погодні ризики у світі створюють передумови для підвищення цін.

Попит на пшеницю відновлюється

Після святкового затишшя на ринку пшениці спостерігається поступове пожвавлення. Як зазначають в аналітичному департаменті ПУСК, інтерес до української зернової знову починають проявляти ключові імпортери.

Зокрема, активізувався попит з боку Єгипту, а також поступово долучається Алжир. Загалом на світовому ринку відчувається підвищений інтерес до пшениці, що створює позитивний фон для експортерів.

На внутрішньому ринку ціни поки залишаються відносно стабільними, однак уже формуються передумови для їх зростання. У малих портах на базисі CPT вартість перебуває в межах 225–230 доларів США за тонну з очікуванням підвищення до 228–234 доларів США за тонну найближчим часом.

Погодні ризики формують новий тренд

Ключовим фактором підтримки цін залишаються погодні умови в основних країнах-експортерах. Зокрема, проблеми з озимою пшеницею фіксуються у США та Франції.

У Сполучених Штатах Америки значна частина посівів увійшла в зиму ослабленою через нестачу вологи, а нинішній рівень опадів залишається низьким. Лише близько 30% площ оцінюються як у доброму або відмінному стані, що значно нижче середнього багаторічного показника.

У Франції також спостерігається дефіцит вологи після зими — приблизно на 50% нижче норми. Така ситуація вже впливає на біржові котирування та підтримує їх зростання.

Цікаво! З огляду на ці фактори, на світовому ринку формується тенденція до подорожчання пшениці. Для України це означає потенціал поступового зростання цін у найближчій перспективі, особливо на тлі активізації імпортного попиту.

Світ на порозі рекорду: що буде з урожаєм зерна вже наступного сезону?

Світове виробництво зернових у сезоні 2025/26 може досягти історичного максимуму.

Міжнародна рада із зерна прогнозує, що у сезоні 2025/26 глобальне виробництво зернових досягне 2,474 мільярда тонн, що на 6% більше, ніж у попередньому сезоні.

У 2026/27 сезоні очікується зниження виробництва зернових на 2% через невизначеність із забезпеченням добривами, а ринок сої може досягти рекордних показників завдяки розширенню посівних площ.

Водночас споживання зернових продовжить зростати вже четвертий рік поспіль, хоча темпи цього зростання сповільняться. Обсяги світової торгівлі, за прогнозами, залишаться стабільними – близько 448 мільйонів тонн.