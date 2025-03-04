Вартість соняшнику сильно впала за тиждень: що відбувається на ринку

Протягом минулого тижня ціни на соняшник почали доволі динамічно знижуватись. Так, за тиждень вартість у середньому впала на 300 – 400 гривень за тонну.

Чому дешевшає соняшник

Основним чинником доволі швидкого зниження цін стало падіння котирувань соняшникової олії на зовнішньому ринку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. Це змусило заводи скоригувати закупівельні ціни.

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Попри це, потреби переробників залишаються непокритими на березень, оскільки виробники утримуються від продажу великих партій.

Останні індикації покупців на соняшник були на рівні 535 – 550 доларів за тонну DAP Україна (завод).

Що відбувається на ринку зернових та олійних

За даними Мінагрополітики України, у 2025 році посівні площі сої можуть скоротитися на 10 – 15%, а соняшнику – на 5% через збільшення площ під кукурудзу.

Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки, які оформлені з 1 по 26 лютого склав: