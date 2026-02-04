В Україні дорожчає столовий буряк: фермери стримують продажі в очікуванні вищих цін

На українському ринку цього тижня зафіксовано зростання цін на столовий буряк на тлі активізації попиту. Частина виробників тимчасово призупинила реалізацію якісної продукції, розраховуючи на подальше подорожчання.

Столовий буряк подорожчав

На поточному тижні в Україні сформувалася тенденція до зростання цін на столовий буряк, повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Учасники ринку пов'язують подорожчання з помітним підвищенням торгівельної активності у цьому сегменті, тоді як багато господарств утримуються від продажу буряка високої якості, очікуючи подальшого зростання вартості.

Наразі українські виробники відвантажують столовий буряк за цінами від 6 до 11 гривень за кілограм, або від 0,14 до 0,25 долара США за кілограм. У середньому це приблизно на 15 відсотків дорожче, ніж тижнем раніше.

Підвищувати відпускні ціни аграріям дозволяє одразу кілька чинників. Насамперед ідеться про зростання попиту: буряк активно закуповують як гуртові компанії, так і роздрібні торгівельні мережі. Водночас пропозиція на ринку залишається обмеженою, адже частина господарств свідомо стримує продажі в очікуванні подальшого подорожчання.

Зверніть увагу! Попри поточне зростання, ціни на столовий буряк в Україні все ще в середньому на 47 відсотків нижчі, ніж у цей самий період минулого року. Водночас учасники ринку не виключають, що нинішній тренд може мати тимчасовий характер. Подальше підвищення цін може стимулювати фермерів активніше продавати продукцію зі сховищ, що здатне збільшити пропозицію та, зрештою, знову знизити ціни.

