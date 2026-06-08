На ринку томатів обвал цін: тепличники масово продають новий урожай

В Україні почали дешевшати тепличні помідори через збільшення пропозиції нового врожаю. Виробники вже змушені переглядати цінники, оскільки попит не встигає за темпами надходження продукції на ринок.

Масовий збір урожаю тисне на ціни

Українські виробники томатів почали знижувати відпускні ціни на наявні партії продукції. Як зазначають аналітики EastFruit, причиною стала активна реалізація помідорів із літніх теплиць, що суттєво збільшило пропозицію на внутрішньому ринку.

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У багатьох регіонах країни тепличні господарства спочатку намагалися утримати попередній рівень цін. Однак такі спроби призвели до уповільнення продажів і накопичення продукції, тому виробники були змушені вдатися до цінових поступок.

Станом на сьогодні великі тепличні комбінати відвантажують томати за ціною 90 – 130 гривень за кілограм. Це в середньому на 15% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чому здешевлення томатів називають сезонним явищем

Експерти ринку наголошують, що нинішнє зниження вартості помідорів є типовим для початку літнього сезону. Саме в цей період на ринок надходять значні обсяги продукції з українських теплиць, що традиційно впливає на ціни.

Водночас нинішні цінники залишаються вищими, ніж торік. За даними аналітиків, в аналогічний період 2025 року помідори в Україні продавалися в середньому на 37% дешевше, ніж зараз.

Фахівці також зазначають, що минулого року темпи здешевлення були більш стрімкими. Цього сезону ринок поки демонструє помірніше зниження цін, хоча подальше збільшення пропозиції може продовжити тиск на вартість томатів у найближчі тижні.

Ціни на тепличні огірки теж пішли вниз

На українському ринку тепличних огірків продовжується сезонне зниження цін. Зростання пропозиції продукції з літніх теплиць змушує виробників переглядати вартість овочів у бік зменшення.

Представники тепличних господарств пояснюють, що головним чинником нинішнього здешевлення стала велика кількість огірків із літніх теплиць південних регіонів України.

Таку продукцію виробники продають у середньому по 25 гривень за кілограм, що значно нижче від вартості овочів із промислових тепличних комбінатів. Через це загальний ціновий рівень на ринку продовжує знижуватися.