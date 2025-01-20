В Україні вчергове дешевшає цибуля: які наразі ціни

Українські виробники масово знижують ціни на цибулю врожаю 2024 року. За словами аналітиків, причина криється у псуванні продукції у сховищах.

Чому цибуля різко почала дешевшати

Минулого тижня українські виробники цибулі почали знижувати ціну на продукцію у зв'язку зі стрімким зниженням якості ріпчастої цибулі, закладеної у сховища у 2024 році, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Іншим фактором, що впливає на ціни в даному сегменті, є зниження попиту на цибулю, яке відзначається нині.

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В результаті таких цінових коригувань ріпчаста цибуля на сьогодні надходить у продаж по 9 – 15 гривень за кілограм (21 – 36 центів за кілограм), залежно від якості та обсягів партій пропонованої продукції, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зверніть увагу! Крім того, ті виробники, які в першій половині поточного сезону прийняли рішення призупинити продажі, відкрили сховища, і пропозиція цибулі на ринку різко зросла, що також призвело до зниження відпускних цін у даному сегменті.

Аналітики додають, що на цей час цибуля в Україні пропонується в середньому вже на 10% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. Самі виробники відзначають, що спад попиту на цибулю та зниження цін у даному сегменті характерні для даного періоду часу, і скоріш за все, торгівля активізується лише під кінець лютого, коли з ринку піде практично вся продукція середньої та низької якості.