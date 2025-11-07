Цибуля знову дешевшає: які ціни у магазинах України

Українські виробники знову знизили вартість цибулі через падіння попиту. При цьому пропозиція продукції, яка не може довго зберігатися, постійно зростає.

Чому й надалі знижуються ціни на цибулю?

Українські фермери цього тижня змушені знижувати відпускні ціни на цибулю, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами продавців, негативний ціновий тренд обумовлений одразу кількома факторами.

Насамперед попит на цибулю суттєво впав. Водночас пропозиція овочів на ринку помітно збільшилася. Дрібні господарства почали активно розпродувати продукцію з необладнаних сховищ та готові йти на поступки, сподіваючись реалізувати наявні обсяги до настання холодів. Нині українські виробники готові відвантажувати цибулю по 5 – 10 гривень за кілограм, що в середньому на 25% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Реалізатори повідомляють про помітне ослаблення попиту на ці овочі, тоді як пропозиція цієї продукції на ринку продовжує збільшуватися. Зростання пропозиції обумовлене бажанням фермерів якнайшвидше позбутися овочів середньої та низької якості. Водночас попит на таку продукцію залишається порівняно невисоким, в основному таку цибулю купують мережі та перекупники для поточних продажів, оскільки для тривалого зберігання вона практично непридатна.

Експерти зазначають, що сьогодні цибуля в Україні вже надходить у продаж у середньому на 41% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. Придбання якісних овочів, за словами учасників ринку, на цю мить досить складне, оскільки багато виробників заклали таку продукцію на зберігання та планують її реалізацію виключно в зимовий період.

Скільки коштує цибуля у супермаркетах?

Згідно з даними "Мінфіну", в українських мережах супермаркетів встановилися такі ціни на цибулю:

Auchan 7,99 гривні за кілограм;

7,99 гривні за кілограм; Novus 7,49 гривні за кілограм;

7,49 гривні за кілограм; Megamarket 10,90 гривні за кілограм;

10,90 гривні за кілограм; АТБ 6,49 гривні за кілограм;

6,49 гривні за кілограм; Сільпо 11 гривень за кілограм;

11 гривень за кілограм; Varus 6,90 гривні за кілограм.

