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Агро 24 Ціни на продукти В Україні знову стрімко дешевшає популярний овоч
6 лютого, 22:00
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В Україні знову стрімко дешевшає популярний овоч

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Ціни на ріпчасту цибулю в Україні знизилися на 20% з початку лютого 2024 року, через активні розпродажі фермерів через погіршення якості продукції.
  • Фермери з якіснішою цибулею утримуються від продажів і планують повернутися на ринок у березні.

Вартість ріпчастої цибулі в Україні продовжує падати. Вона вже стала в середньому на 20% нижчою, ніж на початку лютого 2024 року.

Як цибуля падає в ціні

Цього тижня ціни знову знизились, оскільки фермери активно розпродають запаси через погіршення якості продукції, передає 24 Канал з посиланням на EastFruit

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Цибуля наразі коштує від 8 до 14 гривень за кілограм (0,19–0,34 долара за кілограм) залежно від якості та обсягів партій. Це приблизно на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Цікаво! Водночас фермери, які мають більш якісну цибулю, утримуються від продажів і планують повернутися на ринок не раніше березня.

Скільки коштує цибуля сьогодні

Ціни на цибулю в українських супермаркетах 6 лютого (за 1 кілограм):

Цибуля біла:

  • Novus – 79,99 гривні;
  • Metro – 99,90 гривні;
  • Середня ціна: 89,95 гривні.

Цибуля ріпчаста:

  • Auchan – 13,99 гривні;
  • Metro – 14,30 гривні;
  • Novus – 13,99 гривні;
  • Megamarket – 20,70 гривні;
  • Середня ціна: 15,75 гривні.

Цибуля синя:

  • Metro – 24,90 гривні;
  • Auchan – 36,20 гривні;
  • Середня ціна: 30,55 гривні.