Вартість кукурудзи в Україні продовжує падати: що відбувається на експортному ринку

Вартість кукурудзи в Україні залишаються під сильним тиском продовжує подальше зниження. Однак, попри це фермери не розпродають залишки, очікуючи відновлення ринку.

Ціни на кукурудзу повзуть вниз

На цьому тижні відбулося чергове падіння експортних цін попиту на 2 – 3 доларів за тонну – до 222 – 225 доларів за тонну (10 400 – 10 600 гривень за тонну) з доставленням в порт до кінця червня, повідомляє 24 Канал із посиланням на GrainTrade. Попри це, фермери не поспішають розпродавати залишки, сподіваючись на відновлення ринку.

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Знизились і ціни на кукурудзу нового врожаю з постачанням в жовтні – до 195 – 196 доларів за тонну.

Зверніть увагу! Експерти зауважили, що активізація закупівель в Азії свідчить про високий інтерес до дешевої кукурудзи. Імпортери прагнуть укласти угоди на тлі побоювань щодо можливого зростання цін у разі прогресу в торговельних перемовинах між США та Китаєм, а також можливого подорожчання фрахту.

Актуальні світові тендери демонструють, що для збереження конкурентоспроможності на азійському ринку, українська кукурудза нового врожаю повинна коштувати менше ніж 190 доларів за тонну з доставленням в порт, запевнили аналітики. Втім, це також створює ризики для вітчизняних експортерів з огляду на обмежений доступ до ринку ЄС.

Важливо! Додатковий тиск на ціни створює очікуване підвищення світових запасів кукурудзи, за прогнозом Міністерства сільського господарства США (USDA), зокрема у Бразилії, що може більше послабити ринок у найближчі тижні.